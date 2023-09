SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma torcedora de 32 anos foi presa com 14 celulares embaixo da roupa após a partida final da Copa do Brasil, disputada entre São Paulo e Flamengo, no final da tarde de domingo (24), no estádio do Morumbi, na zona sul da capital. São Paulo ganhou a partida e venceu a competição pela primeira vez.

Um vídeo gravado por policiais militares mostram a mulher retirando 13 celulares furtados embaixo da blusa que ela vestia.

No registro, a mulher retira os celulares escondidos embaixo da blusa um a um e coloca em cima de uma bandeira do time enquanto é questionada pelos agentes.

Apesar de a gravação ter mostrado 13 aparelhos, ao todo, ela foi encontrada com 14 objetos, segundo informações do registro do boletim de ocorrência divulgado pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

A pasta ainda informou que parte dos celulares encontrados com a torcedora são avaliados em mais de R$ 15,5 mil.

A mulher foi encontrada pelos agentes após o pai de uma das vítimas ter acionado a Polícia Militar. O homem, de 53 anos, disse que viu o momento que a torcedora puxou o celular do bolso do filho, de 14 anos, enquanto eles andavam pela rua.

A torcedora foi detida no local e levada ao 4º DP (Morumbi), onde o caso foi registrado como furto.

Cinco vítimas dos furtos foram localizadas e já recuperaram os aparelhos.

Como a SSP-SP não divulgou o nome da torcedora, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa dela para pedido de um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.