SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas após um ônibus de turismo, que saiu de São Paulo com destino a Alagoas, tombar na BR-251, altura do KM-333, em Salinas (MG), na noite de domingo (24).

O motorista perdeu o controle do veículo, que subiu em um barranco, derrubou árvores e tombou na pista. As informações são da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

No total, 35 passageiros, além do motorista, estavam dentro do ônibus de turismo, que tinha como destino Maceió, capital de Alagoas.

Uma das vítimas fatais morreu no local e uma mulher de 26 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. Os outros passageiros receberam os primeiros atendimentos da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e dos bombeiros, e em seguida foram levados para os hospitais de Salinas e Francisco Sá.

Segundo o Samu, entre os feridos estava uma criança de 1 ano e oito meses. Uma mulher de 46 anos teve os ferimentos mais graves por sofrer uma fratura exposta no fêmur. Os demais feridos tiveram escoriações leves.

Devido ao acidente, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos e só foi liberada por volta das 7h15 desta segunda-feira (25).

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais.