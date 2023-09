Artistas independentes

A diretora de conteúdo e programação da EBC, Antonia Pellegrino, ressaltou que o prêmio contribui há muito tempo para a consolidação da música independente e instrumental brasileira, e por isso é aplaudido pelas pessoas que têm na Rádio MEC um espaço e também um farol que aponta a direção para onde caminha essa cena musical.

“É fundamental que a gente faça esse prêmio, faça na Sala Cecília Meireles, possa promover novos compositores e novas pessoas, e estimular essas pessoas para que continuem trabalhando e acreditando no que estão fazendo. É muito relevante o que a música brasileira produz há décadas, e é muito importante que a gente possa contribuir com essa produção artística tão plural e fenomenal”.

O gerente executivo de rádios da EBC, Thiago Regotto, afirmou que a abrangência do prêmio, do clássico ao popular, e do instrumental ao infantil, busca ir além dos rótulos do que significa a música brasileira. Com inscrições livres e votação popular, o prêmio também se propõe uma exaltação democrática da produção musical do país. Para o ano que vem, ele antecipa que os planos são de ampliar ainda mais as categorias.

“Queremos desenvolver no ano que vem um prêmio de rádio, para todo mundo que faz rádio. Não só o artista, mas também o radialista. E neste ano a gente escolheu homenagear os nossos, fazer homenagem para os nossos que estão vivos, presentes e representando o trabalho que fizeram pela Rádio MEC”.