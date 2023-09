SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula diz que gênero e cor não são critérios para STF, Toffoli atribui democracia a silêncio de Aras, governo quer fim do teto para precatórios e outras notícias para começar esta terça-feira (26).

GOVERNO LULA

Lula diz que gênero e cor não serão critérios para escolha ao STF. Presidente afirma não tem pressa para a escolha de novo PGR e de sucessor da ministra Rosa Weber no Supremo.

Lula ampliará desequilíbrio de ideias no STF ao indicar homem para vaga de Rosa.

STF

Toffoli cita risco de ruptura sob Bolsonaro e diz que talvez não teríamos democracia sem silêncio de Aras. Elogios foram feitos na véspera do término do mandato de Aras; Gilmar Mendes também exaltou PGR.

PGR

Aras encerra gestão na PGR tentando apagar imagem de leniente com abusos de Bolsonaro. Procurador-geral foi criticado por não investigar ex-presidente e por não reagir a manifestações golpistas.

PRECATÓRIOS

Governo Lula pede ao STF derrubada de teto para precatórios. Estratégia é classificar parte da dívida como despesa financeira, sem esbarrar em regras fiscais, e usar crédito extraordinário.

SAÚDE

Anvisa aprova Mounjaro, segundo medicamento injetável para tratamento de diabetes tipo 2 no Brasil. Ainda não há previsão de venda em farmácias; empresa deve solicitar precificação do medicamento ao órgão responsável.

PM-SP

Presidente do TJ derruba obrigação do uso de câmeras pela PM em São Paulo. Desembargador Ricardo Anafe suspendeu liminar que determinava equipamento em operações depois de participar de formatura de oficiais.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski é criticado por aplaudir de pé veterano nazista no Canadá. Parlamento em Ottawa se desculpa por homenagem; ONU acusa Moscou de tortura na guerra.

COTIDIANO

Congonhas terá de construir novo terminal para aumentar distância entre pistas. Concessionária assume no próximo dia 17 de outubro administração do aeroporto na zona sul de São Paulo.

CHUVA

Com nova previsão de ciclone no RS, Porto Alegre fecha comportas da cidade. Medida de proteção contra cheia do lago Guaíba não ocorria desde 2015.

CELEBRIDADES

Sandy e Lucas Lima anunciam fim de casamento. Cantora e músico compartilham término de união de 15 anos nas redes sociais.

PETS

Luisa Mell é condenada a pagar R$ 20 mil de indenização por retirar cachorros de casa. OUTRO LADO: Ativista diz que socorreu animal abandonado e planeja recorrer da decisão.

CLIMA

Veja qual ar-condicionado comprar para cada cômodo e como economizar. Modelo errado pode desperdiçar energia ou não entregar conforto térmico esperado.