SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco homens foram mortos nesta terça-feira (26) durante ação policial em Acajutiba, na Bahia (185 km de Salvador). Com isso, chegou a pelo menos 50 o número de mortos em supostos confrontos com a Polícia Militar baiana só neste mês.

Segundo a PM-BA, agentes faziam apreensão de armas e drogas na Estrada do Cumbe, em Acajutiba, quando teriam sido avisados que homens fortemente armados estariam escondidos em um abrigo improvisado na região.

Ao se aproximarem do local, os agentes teriam sido atacados e revidaram, ainda conforme a PM-BA.

Sete pessoas foram atingidas, disse a corporação. Cinco morreram e duas ficaram feridas. A PM não informou a identidade das vítimas.

A operação apreendeu uma espingarda de fabricação artesanal, um rifle, três revólveres e uma pistola; além de porções de maconha, cocaína e crack.

Bahia enfrenta onda de violência policial. Com a operação desta terça (26), chega a pelo menos 50 o número de mortos em confrontos com a polícia baiana.

Confrontos se intensificaram após a morte de um policial em 15 de setembro. Agentes federais e estaduais deflagraram uma operação para combater uma organização criminosa que estaria envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos.

"Bahia é um dos maiores desafios de segurança pública no Brasil", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta semana. Ele afirmou que o governo federal segue em contato com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para tentar estabilizar a situação no estado.