SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu três homens (de 18, 19 e 37 anos) e apreendeu dois adolescentes de 17 anos após um assalto a uma farmácia na avenida Amador Bueno da Veiga, na Penha, zona leste de São Paulo, na noite desta terça (26).

O homem de 37 anos, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), é pai de um dos adolescentes apreendidos. Os dois praticaram o crime juntos.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o grupo invade a farmácia, rende funcionários e um cliente, por volta das 22h40.

Os suspeitos estavam armados. Eles exigiram o dinheiro do caixa, obrigaram as vítimas a se deitarem no chão, atrás do balcão, e fugiram com dinheiro e celulares. Eles também levaram diversos produtos, como medicamentos e fraldas.

O grupo fugiu em um Fiat Uno, e a PM foi acionada. Houve perseguição por cerca de 10 quilômetros, e os policiais solicitaram reforço para montar um cerco contra o grupo.

Outra viatura tentou interceptar o veículo dos assaltantes na avenida Águia de Haia. Ainda segundo a polícia, o suspeito que dirigia o carro tentou atropelar um dos PMs, que atirou.

O veículo só parou quando colidiu com uma mureta. Baleado, o motorista foi levado ao pronto-socorro do Hospital Ermelino Matarazzo, onde ficou em observação sob escolta, diz a SSP.

Os outros suspeitos foram detidos. No carro foram localizados cinco aparelhos celulares, uma arma de fogo, R$ 640 e os produtos levados da farmácia.

Eles foram conduzidos ao 24º DP (Ponte Rasa) e, de acordo com a pasta da segurança, confessaram o crime. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como roubo. O nome dos envolvidos não foi divulgado.