SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jacaré foi visto na área de um clube náutico após enchentes em Porto Alegre.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o jacaré nas águas de um clube de esportes náuticos. O clube fica na área residencial da Vila Assunção, um bairro nobre de Porto Alegre.

No vídeo, um homem diz que vai sair com o barco para espantar o jacaré. Segundos depois, o animal submerge.

A mídia local diz que o animal é um jacaré-de-papo-amarelo, espécie ameaçada de extinção devido à destruição de seu habitat e poluição dos rios, informa o Ibama. O animal não oferece risco a população.

O habitat natural do jacaré é na região do Guaíba, em Porto Alegre, onde a prefeitura fechou as comportas do Lago Guaíba pelo risco de inundações. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, quando o nível da água chegou a 2,89 metros.

O UOL procurou a Polícia Ambiental do Rio Grande do Sul para saber se o caso foi reportado por moradores da região. A matéria será atualizada se houver resposta.