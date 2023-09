SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vários dias de muito calor, uma forte chuva de granizo atinge a região metropolitana de São Paulo na tarde desta quarta-feira (27) e, segundo a Defesa Civil do município, há condições para possíveis alagamentos nas próximas horas.

O órgão explica que a chegada de uma frente fria no litoral do estado está promovendo a mudança na direção dos ventos, criando áreas de instabilidade e provocando chuva em forma de pancadas isoladas com moderada a forte intensidade.

A chuva foi rápida, mas atingiu com maior intensidade a região entre São Roque, Vargem Grande Paulista, Cotia, Itapecerica da Serra e Embu Guaçu antes de chegar à capital. "Há potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo de forma pontual", disse a Defesa Civil, em nota.

A média da temperatura máxima alcançou os 32,7°C no início da tarde desta quarta na capital, e os menores índices de umidade se aproximaram dos 40%.

"Nas próximas horas, a propagação do sistema frontal provoca chuva do meio para o fim da tarde, com potencial para rajadas de vento de 60 km/h, descargas elétricas e rajadas de vento. Há potencial para formação de alagamentos. A temperatura apresenta declínio, e a mínima prevista de 18°C será observada no fim da noite", esclarece o comunicado.

Conforme informações do banco de dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, até o momento setembro registrou 47,3 mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 69,2% dos 68,3 mm esperados para o mês.

O granizo surpreendeu os moradores, que publicaram vídeos nas redes sociais.