SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura máxima na cidade de São Paulo caiu quase 11°C em apenas três horas na tarde desta quarta-feira (27), segundo medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na estação meteorológica do mirante de Santana, zona norte paulistana.

De acordo com o instituto, a temperatura máxima 33,8°C foi atingida às 14h. Três horas depois, estava em 23°C.

No meio da tarde, quando os termômetros alcançavam a maior marca do dia, a capital paulista foi atingida por uma tempestade de granizo. Toda a cidade foi colocada em estado de alerta para alagamentos durante cerca de uma hora -com término por volta das 16h20- pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

Segundo a Climatempo, foi a chegada de uma frente fria que provocou a virada do tempo na região metropolitana de São Paulo, após dez dias seguidos com temperaturas acima de 30°C e tempo seco.

"A chegada da frente fria gerou nuvens extremamente carregadas que provocaram temporal, com granizo e intensas rajadas de vento", diz a agência.

Conforme a Climatempo, o ar muito quente que estava armazenado sobre o estado de São Paulo ajudou a desenvolver as nuvens carregadas.

Às 18h, o gráfico do Inmet apontava para a menor amplitude térmica do dia, com máxima de 23,1ºC no mirante de Santana e mínima de 22,9ºC, ou seja, praticamente sem diferença.

De acordo o CGE, o tempo deverá seguir instável, porém sem previsão de chuva forte, na noite desta quarta-feira no município.

A previsão do Inmet aponta para chuva todos os dias até o fim de semana. "O ar frio origem polar vai fazer as temperaturas ficarem amenas até domingo [1º]", afirma a Climatempo.

Esta quinta (28) deverá ser o dia mais frio da semana na cidade de São Paulo, com temperatura máxima prevista para 20°C -a mínima deverá ficar em torno de 14°C.

"O sistema frontal se afasta e os ventos úmidos que sopram do mar favorecem a entrada de umidade e do ar mais frio. Desta forma, a quinta terá céu encoberto e períodos com garoa e chuva leve", afirma o CGE.

Até domingo, máxima não deve passar de 28°C no município, conforme aponta o Inmet.