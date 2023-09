SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma motocicleta Honda CG 160 Titan ano 2021 com R$ 1.304.026,94 em multas de trânsito foi apreendida em Campinas, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta (27).

Um casal estava no veículo no momento da apreensão -um homem pilotando e uma mulher na garupa.

A maior parte das multas é referente a excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho, segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), responsável pela gestão do tráfego local.

"São dois tipos de infração que colocam em risco, direto, a vida das pessoas. Por isso, estamos intensificando nossa parceria com a Guarda Municipal, realizando um trabalho de inteligência, para retirar esses veículos das ruas. São poucos, em comparação com a frota que circula pelo município, mas com potencial de produzir enormes danos, como a perda de uma vida", disse o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.

A motocicleta está registrada no nome da mulher que estava na garupa. Segundo a Prefeitura de Campinas, a CNH do homem que a pilotava já estava cassada por excesso de multas.

O casal foi liberado, e o veículo foi encaminhado para o pátio municipal. A proprietária só poderá reaver a moto se quitar todos os débitos pendentes.

De acordo com levantamento da prefeitura, com o valor acumulado em multas seria possível comprar 83 motocicletas iguais, levando em consideração o valor da tabela Fipe (R$ 15.590).

APREENSÃO

A moto foi apreendida na avenida John Boyd Dunlop, entre o Jardim Ipaussurama e o Jardim Roseiras, em uma operação da Emdec e da Guarda Municipal.

Na terça (26), de posse da placa do veículo, a Emdec repassou os dados para o serviço de inteligência da guarda. As informações foram cadastrada em um sistema de alerta, e a moto foi localizada a partir da rede de câmeras de monitoramento.

O órgão diz ter enviado para a guarda uma relação com mais de 2.000 veículos com número elevado de multas de trânsito.