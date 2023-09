SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista perdeu o controle da direção de um ônibus de turismo que conduzia e invadiu duas residências, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (28).

Não havia passageiros no coletivo e o motorista foi socorrido com ferimentos para o PS Franco da Rocha e seu estado é considerado estável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi as 4h55, na rua Manoel Pereira Sobrinho, no Parque Vitória.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas o veículo invadiu um canteiro, avançou pela rua e só parou depois de atingir as duas casas. Os moradores acordaram assustados com o barulho provocado pela colisão.

Nenhum morador ficou ferido. O coletivo acertou a garagem de uma das casas e a parede de outra. A frente do ônibus ficou bastante danificada.

A Polícia Militar está preservando o local para a chegada da perícia.

A Folha procurou a empresa Dinatur, responsável pelo coletivo, mas as ligações não foram atendidas.