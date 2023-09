SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sucessivos recordes de calor nos últimos dias e um temporal com chuva de granizo na quarta (27), a temperatura em São Paulo não deve passar dos 19°C nesta quinta (28). O clima ameno, no entanto, vai durar pouco. O calor volta já a partir desta sexta (29) e na quarta (4) a máxima deve chegar a 34ºC.

A queda na temperatura se deve à passagem de uma frente fria associada a um ciclone no Atlântico, entre as regiões Sul e Sudeste, afirma a meteorologista Helena Turon Balbino, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

"A frente fria passou por São Paulo ontem [quarta] à tarde, provocando esse declínio nas temperaturas e trazendo muita umidade", disse Balbino.

A quinta-feira amanheceu com céu encoberto, garoa e sensação de frio. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média registrada na madrugada foi de 13,5°C, chegando a 11,7°C em Parelheiros, no extremo sul da cidade.

Nesta sexta, segundo a Climatempo, a capital paulista deve registrar mínima de 15°C e máxima de 25°C, com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite.

No sábado (30) as temperaturas sobem mais, e a máxima alcança os 30°C, com sol entre nuvens na parte da manhã e chuva à tarde e à noite. No domingo (1º) e na segunda (2) a máxima não deve passar dos 25ºC, e pode haver chuva a qualquer hora do dia.

O calorão volta com força na terça (3) e na quarta (4) em São Paulo, quando as temperaturas máximas devem chegar a 31°C e 34°C, respectivamente. Na terça pode chover, mas não há previsão de chuva na quarta, o que deve aumentar a sensação de abafamento.

As condições de sol e chuva e máxima acima dos 30°C continuam até o fim de semana dos dias 7 e 8 de outubro, quando a temperatura deve voltar a cair.

Até às 7h desta quinta, a cidade de São Paulo registrou 67,2 mm de chuva em setembro (98,4% dos 68,3 mm esperados para o mês). Como a previsão é de mais chuva nos próximos dias, o mês deve terminar com precipitação acima da média histórica do CGE.