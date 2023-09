Situação

O número de mortes após passagem do ciclone chega a 50, após ser encontrado mais um corpo nesta quarta-feira (27). Segundo a Defesa Civil do estado, oito pessoas seguem desaparecidas, após as enchentes.

A Defesa Civil gaúcha emitiu alertas válidos até as 17h desta quinta-feira, referentes a inundações em diversos rios: em todo o curso do Rio Gravataí, com níveis elevados; e também, no Rio dos Sinos, em elevação a partir de Taquara; no Rio Caí, a partir de São Sebastião do Caí; e no Lago Guaíba, que transbordou na manhã de ontem.

Ontem havia sete trechos com bloqueios totais ou parciais em cinco rodovias segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Brasília

O governador e parlamentares gaúchos estiveram, nesta quarta-feira, em Brasília, e se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com os ministros da Secom, Paulo Pimenta, e da Casa Civil, Rui Costa, para tratar da reconstrução dos municípios atingidos pelas inundações do início do mês, além de outras demandas.

Sobre o encontro, o presidente Lula, postou na rede social X (antigo Twitter) sobre a atuação do governo federal.

Recebi o governador do Rio Grande do Sul, @EduardoLeite_, e parlamentares gaúchos para tratarmos da situação das áreas atingidas pelo ciclone e pelas fortes chuvas que estão afetando o estado de forma contínua nas últimas semanas. Desde o começo, o governo federal atuou e segue… pic.twitter.com/CmQsyNjxFm — Lula (@LulaOficial) September 27, 2023

Tags:

ciclone extratropical | Defesa Civil | Geral | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Rio Guaíba