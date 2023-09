SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Planetário do Parque do Ibirapuera fechará para obras de modernização no início de novembro. Ainda não há prazo para quanto tempo a reforma deve demorar.

Segundo a Urbia Parques, empresa que tem a concessão do Ibirapuera e outras áreas verdes da cidade, as obras devem incluir modificações na sala de projeção, troca de poltronas e melhorias em acessibilidade.

No plano de intervenção apresentado pela empresa em 2020, quando assumiu o parque, uma modernização do espaço já estava prevista.

O projeto, com os valores investidos e o cronograma de construção, deve ser apresentado à comunidade nas próximas semanas.

Em nota, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) confirmou que alinha a intervenção no Planetário do Ibirapuera com a Urbia.

É possível visitar o planetário antes do início das obras. Nas atrações disponíveis para outubro, está a apresentação "Olhar o céu de São Paulo outra vez" (R$ 30). A sessão mostra o céu da cidade que não tem sido visível devido à poluição luminosa e ao crescimento urbano.

Outra projeção é "Planetas do Universo" (R$ 30), que explica descobertas recentes de mais de 5 mil planetas em órbita ao redor de outras estrelas e questiona se há vida além da Terra.

Ainda há sessões infantis, como "Projeto Científico" (R$ 30). A atração acompanha Neco e Silo, dois pré-adolescentes do planeta Arcolini, que ganham um prêmio escolar por um projeto sobre o Sistema Solar.

Planetário do Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10 - Ibirapuera, região sul. De qui. a sáb., das 15h às 19h. Dom., das 5h às 23h.