SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em companhia da primeira-dama Janja da Silva, ministros e outros representantes do governo federal desembarcaram pela quinta vez no Vale do Taquari, região do Rio Grande do Sul onde enchentes do início do mês mataram 50 pessoas, deixaram oito desaparecidos e devastaram municípios.

O grupo, composto também pelos ministros Paulo Pimenta (Comunicação), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e técnicos de outras pastas e autarquias, foi recepcionado nesta manhã de quinta (28) pelo governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), ao pousarem em Lajeado.

Além de discutir medidas para a reconstrução da região, a visita de Janja tem uma carga simbólica. O presidente Lula (PT) vem sofrendo críticas por ter priorizado a reunião do G20 na Índia quando ocorreram as enchentes, e Janja por ter postado um vídeo dizendo estar prestes a "sair dançando" ao desembarcar no país asiático enquanto o RS sofria com a calamidade.

Após o desastre, Lula postou um vídeo em companhia do vice-presidente Geraldo Alckmin, encarregado de visitar o estado e anunciar as primeiras medidas de auxílio. Na ocasião, Alckmin anunciou a liberação de R$ 741 milhões de verbas federais para a região, além de R$ 600 mil por meio de saques do FGTS.

Janja esteve em um ginásio que recebe vítimas da enchente em Estrela (RS), onde conversou reservadamente com uma comerciante grávida de sete meses que está no abrigada no local desde o início do mês. Conforme o site GZH, ela teria feito um apelo à primeira-dama para a construção de novas moradias na região.

Nesta quarta (27), Lula recebeu Leite em Brasília também para falar sobre o Vale do Taquari. Na saída do encontro com o presidente, o governador tucano evitou críticas ao não comparecimento de Lula ao RS.

"Importante é [o governo federal] trabalhar junto conosco pela reconstrução. Não tratamos sobre esse assunto [ausência de Lula no estado]. Tratamos sobre medidas, e as medidas estão sendo tomadas. O presidente vai fazer uma cirurgia agora [nesta sexta, 29, no quadril], então não vou cobrar presença dele", afirmou Leite.

A Folha de S.Paulo revelou que a primeira-dama poderia visitar o estado como substituta de Lula e que a viagem de comitiva de ministros ao estado, prevista para quarta, seria adiada ?o que ocorreu. Apesar disso, Lula disse na rede social X, antigo Twitter, que a informação não procedia e que a viagem havia sido adiada porque Leite viria a Brasília na mesma data.

Leite também visitou o ministério da Educação, pedindo auxílio federal na reconstrução das escolas das redes municipal e federal. Nesta quinta (28), a visita deverá girar em torno de linhas de crédito, especialmente para empresários reconstruírem seus negócios na região. Acompanham a comitiva técnicos da Caixa e do BNDES, que deverá investir R$ 1 bilhão em linhas de crédito para este fim.

Após ciclones em série e o setembro mais chuvoso de sua história, o RS terá dias de sol e alívio. Em Porto Alegre, que teve ruas inundadas pela maior cheia do lago Guaíba desde 1941, o dia amanheceu ensolarado e o lago retorno a 2,87 metros, 13 abaixo da sua cota de inundação. A previsão meteorológica para o RS é de tempo majoritariamente firme nos próximos dias, exceto por chuvas esparsas no sábado (30).