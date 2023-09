SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de três anos e seu pai sofreram queimaduras no corpo após uma mangueira de combustível explodir. O acidente ocorreu na cidade de Rio Verde, em Goiás, na manhã desta quinta-feira (28).

A criança estava com o pai, que é mecânico, quando o acidente aconteceu. Segundo o relato do pai na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em que ambos foram atendidos, a mangueira de combustível do carro da família teria escapado.

O pai teria parado o carro após uma falha e, ao abrir o capô, o fogo os atingiu, relatou. Eles estavam em uma calçada do lado de fora da oficina mecânica do homem no momento do acidente.

O menino teve queimaduras de 1º e 2º grau no rosto e nos braços, e precisou ser encaminhado a um centro de referência. Depois do atendimento de emergência na UPA, a criança foi levada ao Pronto Socorro Pediátrico Bandeirantes.

A criança será transferida para Goiânia e continuará o tratamento no Hugol (Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira). O hospital ainda não confirmou a chegada do paciente.

Já o pai teve queimaduras nos braços e foi liberado direto da UPA.