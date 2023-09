SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula tem pior déficit para primeiros oito meses de governo, disputa pela vaga de Dino no Ministério da Justiça aumenta, Anielle pede proteção policial e outras notícias para começar esta sexta-feira (29).

PIB

Sob Lula, contas públicas têm pior resultado para um primeiro ano de mandato. Comparação considera dados até o mês de agosto; ministro Fernando Haddad promete zerar déficit em 2024.

STF

Barroso prega harmonia entre Poderes e acena a militares e minorias em posse no STF. Novo presidente da corte defende pauta progressista ao assumir lugar de Rosa Weber em meio à tensão com Legislativo.

JUSTIÇA

Diálogos mostram parceria entre Deltan e Bruno Dantas no auge da Lava Jato. Presidente do TCU diz que operação enganou as pessoas; ex-procurador afirma que autoridades se tornaram opositoras por ambição de poder.

FORÇAS ARMADAS

Pressão do Itamaraty derruba almirante ligado a Bolsonaro. Integrante da cúpula da Marinha, Flávio Rocha foi vetado como negociador do programa nuclear brasileiro.

POLÍTICA

Anielle pede proteção policial por ameaças após polêmica com ex-assessora, Em um dos ataques, usuário escreveu: 'tomara que tenha o mesmo fim da irmã', em referência à vereadora assassinada Marielle. Franco

MERCADO

ANS suspende venda de 38 planos de saúde de dez operadoras. Convênios com queixas sobre cobertura terão comercialização barrada a partir desta terça (3).

MUNDO

Ataque a tiros na Holanda deixa pelo menos três mortos, diz polícia.Suspeito de 32 anos abre fogo em hospital universitário de Roterdã onde estudava e é preso; professor está entre vítimas.

GOVERNO BIDEN

Biden enfrenta dúvidas de democratas como nome do partido em eleição de 2024, Pesquisas recentes mostram presidente empatado ou mesmo atrás do republicano; idade e economia são pontos fracos.

VIOLÊNCIA

Polícia Civil confirma que torcedor morreu após ser atingido por 'bean bag', munição usada pela PM

Corporação adotou dispositivo em substituição a balas de borracha; OUTRO LADO: inquérito foi aberto e eventual excesso será punido, diz gestão Tarcísio.

JUSTIÇA

Homem que vazou fotos da autópsia de Marília Mendonça é condenado. OUTRO LADO: Defensoria Pública do Distrito Federal não vai se posicionar sobre o caso, que corre em segredo de Justiça.

JORNALISMO

CNN Brasil tira Mari Palma e Phelipe Siani do ar, e ressuscita O Grande Debate (de novo).Nova versão do programa vai ao ar diariamente com Caio Coppolla e José Eduardo Cardoso.

TELEVISÃO

Associação vai à Justiça para tentar obrigar Globo a mudar nome da novela 'Elas por Elas'. Entidade diz ter o registro do nome usado no remake da recém estreada novela das seis..

CELEBRIDADES

Mick Jagger diz que não pretende deixar herança de R$ 2,5 bilhões aos filhos e cogita caridade. Roqueiro é pai de oito, dentre eles Lucas, com Luciana Gimenez.