SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Genarc (Grupo de Repressão a Narcóticos) de Formosa, da Polícia Civil de Goiás, prendeu na quarta-feira (27) um homem de 24 anos apontado como líder de uma organização que simulava assaltos para que membros de seu grupo fossem presos e levassem drogas e celulares no estômago para dentro da cadeia.

A associação criminosa cooptava pessoas para ingerir drogas, fumo, aparelhos celulares e carregadores com a finalidade de repassar os itens aos detentos do sistema prisional do Estado, segundo informações da Polícia Civil.

Após ingerir os entorpecentes e os objetos, o grupo simulava um assalto. Mulheres que também fazem parte da associação entregavam seus aparelhos celulares para os ladrões e, em seguida, acionavam a polícia se passando por vítimas de assalto.

Quando a polícia chegava ao local indicado pelas falsas vítimas, o indivíduo que havia ingerido as substâncias entorpecentes e os aparelhos eletrônicos ficava aguardando em local próximo com o celular na mão, para facilitar a prisão.

Em agosto, um indivíduo cooptado pela associação foi preso com cerca de 50 porções de drogas no estômago e vários celulares e carregadores, totalizando cerca de 100 objetos ingeridos, que seriam expelidos no interior da unidade prisional e repassados aos detentos.

Os nomes dos envolvidos no esquema criminoso não foram divulgados. O líder do grupo preso pelo Genarc vai responder pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores.