SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal de trapezistas argentinos caiu de uma altura de cerca de quatro metros durante apresentação em um circo na noite desta quinta-feira (28) em São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC).

Após a queda, os dois trapezistas foram socorridos e encaminhados ao hospital. O homem quebrou o osso do punho, e a mulher machucou a clavícula. As informações são do Corpo de Bombeiros de SC.

A causa do acidente não foi revelada, mas a suspeita é que o aparelho que sustenta os artista tenha se rompido.

Por meio de nota, o Circo Aquário disse lamentar o ocorrido e ressaltou que os artistas "têm experiência de muitos anos apresentando este número e são reconhecidos por seu talento, esmero e preparo técnico".

Ambos artistas foram prontamente atendidos pelo time da companhia e dos serviços de emergência públicos, como determina a legislação, sendo encaminhados prontamente ao hospital, onde foram atendidos assim que chegaram e passam bem. Inclusive um deles foi liberado poucas horas após dar entrada no hospital e já encontra-se no hotel onde estão hospedados desde que chegaram para iniciar suas apresentações. Circo Aquário, em nota

O Circo também afirmou que presta "toda a assistência" aos dois profissionais e aos seus familiares, que moram na Argentina. Ainda disse que as apresentações continuarão com os demais artistas e que o público que estava no espetáculo no momento do acidente poderá escolher entre um novo ingresso ou a devolução do valor.

Por fim, o circo negou qualquer irregularidade e afirmou possuir todas as licenças e autorizações para funcionar.

O UOL questionou a Polícia Civil de Santa Catarina se foi instaurado algum inquérito para apurar as causas do acidente, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.