SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recorde de calor no inverno em 40% das capitais, desafio de barrar interferências na eleição de conselheiros tutelares, derrota da direita na Espanha e outras notícias para começar este sábado (30).

CALOR

40% das capitais brasileiras tiveram inverno mais quente da história. Levantamento considera as estações meteorológicas do Inmet mais antigas de cada município; série histórica inicia em 1961 e não contempla todas as cidades.

Grande parte da Europa vive um verão sem fim após meses de recordes.

GOVERNO LULA

Lula passa bem após cirurgia no quadril e vai para quarto de hospital, diz equipe médica. Presidente é submetido a procedimento programado para colocação de prótese; previsão é de alta na terça-feira.

Gleisi colocará ponte de safena e enxerto para desobstruir o coração.

STF

Líder do PL propõe mesa entre STF e Congresso para resolver conflito e rebeliões. Altineu Côrtes diz, no entanto, que obstrução às votações seguirá, apesar de acordo com Lira.

Barroso diz que não existe crise com Congresso em meio a críticas sobre pauta do STF.

GOVERNO LULA

PT vê tendência lava-jatista em interina e pressiona Lula a acelerar escolha de PGR. Elizeta Ramos assumiu cargo após fim de mandato de Augusto Aras após presidente afirmar que não tem pressa para nomeação.

JUSTIÇA

Justiça reverte licença-maternidade de oficial da Marinha que teve gêmeos com outra mulher. Doadora dos óvulos, Danielle Barretto tem dívida de R$ 100 mil com União após direito ser perdido; OUTRO LADO: corporação diz que lei prevê benefício apenas a gestantes.

EDUCAÇÃO

País elege novos conselheiros tutelares com desafio de barrar interferências partidárias e religiosas. Pela primeira vez, Brasil terá votação com urnas eletrônicas para todos os 6.100 conselhos.

CONCURSO

Governo Lula anuncia concurso nacional unificado com 6.590 vagas; veja lista completa. Segundo ministra Esther Dweck (Gestão), houve adesão de 20 órgãos ao certame.

MUNDO

Direita perde chance de conquistar poder na Espanha e reabre caminho para socialistas. Feijóo é derrotado na segunda votação no Parlamento ao falhar em conquistar maioria simples; Sánchez tentará reeleição.

TEMPESTADE EM NY

Tempestade alaga Nova York em mês de setembro mais chuvoso em 140 anos. Governadora declara estado de emergência; em Manhattan, água jorra dentro de estações de metrô e paralisa serviço.

VIOLÊNCIA

Mais duas pessoas são mortas pela polícia da Bahia nesta sexta (29). Caso ocorreu em Salvador; em nota, PM afirma que 'homens armados dispararam' contra a tropa, que revidou.

JUSTIÇA

Supermercado terá que indenizar gerente que tinha que fazer dancinhas em reuniões. OUTRO LADO: Carrefour, dono da rede BomPreço, disse que caso ocorreu antes da integração ao Grupo BIG e que não impõe prática de danças comemorativas.

TELEVISÃO

Jovem Pan demite apresentadores Antonia Fontenelle e Felipeh Campos. Dupla fazia parte do Morning Show, programa de entretenimento exibido no horário da manhã pelo canal de notícias.

TELEVISÃO

Mãe de Kayky Brito publica primeiras fotos do ator após alta hospitalar: 'Explodindo de felicidade'. Artista foi liberado para seguir o tratamento em casa em recuperação de atropelamento.