SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro das principais ruas da Liberdade, na região central de São Paulo, serão fechadas para carros e liberadas exclusivamente para pedestres entre 9h e 20h deste domingo (1º). O bairro fará a sua estreia no programa municipal Ruas Abertas, que converte vias públicas da capital paulista em áreas de lazer aos domingos e feriados.

Passarão a integrar o programa as ruas: dos Estudantes (entre a av. da Liberdade e r. da Glória); dos Aflitos; Américo de Campos (trecho entre a r. Galvão Bueno e a r. da Glória) e Galvão Bueno (entre a r. Américo de Campos e a praça da Liberdade).

O modelo é semelhante ao aplicado na avenida Paulista, também no centro, que fecha para carros aos domingos e feriados, das 10h às 16h.

Reconhecida como principal reduto na cidade da comunidade formada por imigrantes japoneses e seus descendentes, a Liberdade atrai milhares de visitantes interessados em suas lojas e restaurantes típicos aos finais de semana.

Para a definição das ruas participantes, estudos foram realizados desde abril, segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, braço da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A avaliação considerou a forma como população utiliza o território, os horários de maior circulação de pedestres e vocação de cada trecho das vias do bairro, assim como as dificuldades para a interrupção do trânsito de veículos, segundo a prefeitura.

Antes da implantação da proposta, ocorreram consultas a moradores, comerciantes e visitantes do bairro entre os meses de junho e agosto.

Na consulta pela internet, na plataforma Participe+, a administração municipal diz ter recebido 4.199 contribuições da população. Já nos dias 26 de julho e 30 de agosto ocorreram audiências públicas presenciais.

No processo participativo, a prefeitura afirma ter constatado que a aprovação média da abertura das ruas a pedestres aos domingos e feriados é de 88,35%.

Serviço

Ruas fechadas para carros aos domingos e feriados na Liberdade, das 9h às 20h, a partir de 1º de outubro:

Estudantes (entre av. da Liberdade e r. da Glória)

Aflitos Américo de Campos (trecho entre a r. Galvão Bueno e a r. da Glória)

Galvão Bueno (trecho entre a r. Américo de Campos e a praça da Liberdade)