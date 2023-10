SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emendas distorcem distribuição de água, violência na BA vira ?teto de vidro? para Lula, país elege conselheiros tutelares e outras notícias para começar este domingo (1º).

POLÍTICA DA SECA

Emendas distorcem envio de verbas para acesso a água. Cidades necessitadas ficam sem recursos, enquanto dinheiro chega a quem tem padrinho político.

VIOLÊNCIA

Violência na Bahia vira 'teto de vidro' para Lula, que patina na segurança pública. Diferença no discurso de Flávio Dino ao tratar do estado governado pelo PT e de SP é criticada.

Jerônimo Rodrigues diz que vai manter ação da polícia na BA após dezenas de mortes.

Sete pessoas morrem em operações policiais na Bahia.

COTIDIANO

País elege conselheiros tutelares com desafio de barrar interferências partidárias e religiosas. Pela primeira vez, Brasil terá votação com urnas eletrônicas para todos os 6.100 conselhos.

Eleição do Conselho Tutelar é neste domingo (1º); saiba como votar.

ELEIÇÕES 2024

Direita não é só bolsonarismo, diz Kim Kataguiri, que vê Nunes incapaz de derrotar Boulos. Deputado federal e líder do MBL afirma que será candidato pela União Brasil.

Cassado, Deltan se filia ao Novo ao lado de Zema e com provocações a Lula.

MERCADO DE TRABALHO

Informalidade atinge mais brasileiros a partir dos 60 e deve pressionar Previdência. Envelhecimento da população e maior tempo de permanência sem vínculo afetam INSS, apontam especialistas.

ARGENTINA

Milei e Massa polarizam eleições em Argentina assolada pela pobreza. Deputado ultraliberal e ministro peronista da Economia se enfrentam em debate pela primeira vez neste domingo (1º).

EUA

Câmara dos EUA aprova projeto para evitar paralisação do governo a poucas horas do prazo. Congresso tem até a meia-noite para passar leis orçamentárias sem as quais agências federais não podem gastar.

DESIGUALDADE DE GÊNERO

Homens dos EUA e do Reino Unido dominam Nobel. Só cerca de 6% dos laureados desde 1901 são mulheres; vencedores começam a ser anunciados na segunda (2).

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Brasil assume presidência do Conselho de Segurança com impasse sobre Haiti. Resolução sobre envio de missão multinacional para ajudar polícia do país caribenho polariza a mais alta instância da ONU.

VIVER

As pessoas que não acreditam em germes. À medida que as teorias da conspiração sobre vírus e vacinas cresceram, um grupo foi ainda mais longe.

DATENA

Datena pede demissão de rádio e se afastará do Brasil Urgente para fazer cirurgias. Apresentador de 66 anos disse estar cansado da carga de trabalho.

TV

Mãe publica primeiras fotos de Kayky Brito após alta: 'Explodindo de felicidade'. Artista foi liberado para seguir o tratamento em casa em recuperação de atropelamento.

CELEBRIDADES

Luísa Sonza altera letra de 'Chico' em 1º show após término: 'Esse nome é só um nome'. Cantora avisou fãs da mudança para 'parafrasear Chico Buarque'.