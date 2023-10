RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha (PSD-RJ), foi raptada neste domingo (1º) por homens armados que invadiram um sítio onde ela estava com a família, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Após ser levada para o interior da Vila Kennedy, também na zona oeste, foi liberada.

A Polícia Civil apura o motivo da ação. Uma das suspeitas seria a de que os criminosos estavam em fuga quando invadiram o sítio onde estava a parlamentar, na localidade Rio da Prata.

Em nota, a assessoria da parlamentar afirmou que "a deputada Lucinha se encontra bem e em segurança. Agradecemos toda a preocupação e carinho de todos".

De acordo com informações passadas à Polícia Militar, Lucinha desmontava a estrutura da própria festa de aniversário que havia sido cancelada por conta da chuva na cidade.

Neste momento, homens armados invadiram o sítio, exigindo que a deputada os acompanhasse em um carro oficial da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Os seguranças do local foram rendidos.

Um policial que fazia a segurança da deputada e teve sua arma levada acionou a polícia após rastrear a localização do veículo. O carro estava na Vila Kennedy, área com atuação de grupos criminosos e que fica a 14 km do sítio.

Uma operação policial foi montada para o resgate da deputada, e os suspeitos do sequestro a deixaram ir embora em um carro de aplicativo.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), mas "as investigações ficarão a cargo da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) para identificar e responsabilizar os autores do crime".

Segundo informações da Alerj, nas eleições de 2008 ela foi a vereadora mais votada da cidade, com 68.799 votos, a maior votação de um político da zona oeste. Em 2011, Lucinha tomou posse como deputada estadual.