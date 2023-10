SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projetos de R$ 24 bi ao ano ameaçam metas fiscais, governo mobiliza ministros para desarmar bombas de precatórios, cidade de líder do centrão tem caixas-d'água estocadas e outras notícias para começar esta segunda-feira (2).

CONGRESSO NACIONAL

Projetos de R$ 24 bilhões ano ameaçam metas fiscais. Fazenda quer zerar déficit em 2024, mas articulação política gera incerteza sobre resultados

charge do dia.

AGU

Conteúdo com vídeoGoverno vai mobilizar ministros para desarmar bombas fiscais no Judiciário. Atual gestão vai aprimorar monitoramento e unir diferentes áreas do Executivo para mapear riscos dos precatórios.

GOVERNO LULA

Lula recebe alta antes do previsto e deixa hospital após cirurgias. Expectativa inicial era a de que presidente sairia do Sírio-Libanês, em Brasília, na segunda ou na terça.

STF

Métodos esvaziados pelo movimento anti-Lava Jato são reconstruídos em cerco a Bolsonaro. Prisões preventivas alongadas e delação de presos eram alvos de críticas, mas foram retomados pelo STF.

STF forma maioria para condenar mais cinco réus do 8 de janeiro.

ENTREVISTA

É preciso reinventar o capitalismo, diz economista Mariana Mazzucato. Para italiana, papel do Estado no século 21 é exigir que setores da economia inovem para alcançar sustentabilidade.

EQUILÍBRIO

Alzheimer na periferia traz desafios estruturais, financeiros e de diagnóstico. Estudo aponta que regiões pobres seriam as mais beneficiadas se fatores de risco para demência fossem reduzidos.

AMBIENTE

Agrotóxico banido na União Europeia dizima milhões de abelhas no Brasil. Fipronil está associado a todas as mortes em massa nos últimos anos, explicam especialistas.

UNIÃO EUROPEIA

Partido que prometeu fim de apoio à Ucrânia vence eleição na Eslováquia. Ex-premiê Robert Fico deve liderar governo de coalizão e pode fazer do país o primeiro da Otan a retirar ajuda a Kiev.

FILMES

Público lota sessões de 'Som da Liberdade' nos cinemas de SP com ingressos de graça. Filme sobre tráfico sexual de crianças, tem apoio de conservadores.

ENTRETENIMENTO

Aposentado é disputado por 22 mulheres em versão sênior de 'The Bachelor'. Após perder a mulher, com quem foi casado por 43 anos, Gerry Turner procura um novo amor.

CULTURA

U2 inaugura casa de shows high-tech em Las Vegas com espetáculo visual inigualável. Esfera de quase 360º envelopada com a maior tela LED do mundo custou US$ 2,3 bilhões em cinco anos.

RESTAURANTE

Les Deux Magots, café tradicional de Paris, ganha filial em São Paulo. Endereço aberto em soft opening nos Jardins tem menu e decoração da casa original.