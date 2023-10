SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 14 anos desapareceu no mar após se afogar na praia do Pina, no Recife, na tarde deste domingo (1º).

O acionamento para o afogamento ocorreu às 15h05, quando o garoto mergulhou e não retornou à superfície, informou o Corpo de Bombeiros.

As buscas foram realizadas até às 17h e encerradas por falta de visibilidade, mas retomadas às 7h desta segunda-feira (2)

Um helicóptero e uma embarcação são usados nas buscas, que continuavam às 12h desta segunda-feira (2).