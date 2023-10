SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois turistas foram arrastados por uma onda quando tiravam fotos em praia do Rio de Janeiro.

Os turistas, naturais de Petrópolis (RJ), foram resgatados do mar por dois guarda-vidas que patrulhavam a orla. O caso aconteceu no domingo (1º), na Pedra do Arpoador, na altura da praia do Diabo.

O homem e a mulher faziam fotos e o mar estava agitado. As vítimas receberam os primeiros-socorros e foram encaminhadas por uma ambulância para o Hospital Miguel Couto, informou o Corpo de Bombeiros.

"É importante ressaltar que o local do acidente conta com placa indicativa de risco e que os militares já haviam alertado o grupo sobre o perigo", diz a nota.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento do resgate. Não há detalhes sobre a idade ou nome das vítimas.

Nas imagens, é possível ver que um dos turistas consegue se aproximar da área das pedras e retirado da água. O outro fica em alto mar e é resgatado na sequência, mas precisa ser reanimado, segundo a pessoa que gravou as imagens.