SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Movimento Todos Juntos Contra o Câncer e a Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia) lançaram o Prêmio Merula Steagall, em homenagem à fundadora das iniciativas.

Exemplo de empreendedorismo e resiliência na luta contra talassemia, um tipo de anemia grave e hereditária, Merula morreu em novembro do ano passado.

Merula venceu o Prêmio Empreendedor Social em 2013, quando passou também a integrar a Rede Schwab, comunidade de inovadores sociais ligados ao Fórum Econômico Mundial.

O anúncio da premiação ocorreu durante o 10º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, que aconteceu entre os dias 26 e 28 de setembro.

O novo prêmio será direcionado a profissionais e organizações -públicas, privadas ou ONGs-, além de ativistas e pacientes engajados com a causa.

"Com o Merula Steagall Awards vamos reconhecer as contribuições significativas e impactantes na área da oncologia, especialmente aquelas que buscam resolver os desafios da prevenção, diagnóstico e tratamento humanizados", diz Catherine Moura, médica sanitarista e CEO da Abrale.

O Movimento Todos Juntos Contra o Câncer foi fundado em 2014, reunindo atores da saúde em eventos e reuniões periódicas para debater as políticas de atenção oncológica no Brasil.

Ainda no encontro da última semana foi realizada uma homenagem a figuras que já têm apresentado resultados comprovados na melhoria em saúde oncológica.

Entre os homenageados estão Paula Johns, diretora da ONG ACT Promoção da Saúde, Luiz Antônio Santini, pesquisador da Fiocruz, e Antônio Carlos Buzaid, diretor médico do Centro Oncológico da BP.

A realização do Prêmio Merula Steagall conta com o apoio da Gilead Kite, empresa do setor farmacêutico.

Segundo os organizadores, o edital será publicado em breve e mais informações estarão disponíveis nas próximas semanas no site da Abrale: http://www.abrale.org.br/.