SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 81 anos morreu após ser agredida por criminosos durante o roubo a residência em que ela morava com o marido e duas filhas no centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os bandidos entraram no imóvel por volta das 6h de domingo (1º).

Ninguém foi preso. De acordo com o boletim de ocorrência, logo após invadirem a casa os ladrões exigiram dinheiro. O marido da vítima, um homem de 84 anos, relatou para os policiais que atenderam ao chamado que ele dormia quando ouviu um barulho no quintal e achou que poderia ser um dos filhos chegando.

Pouco depois, disse, sentiu uma mão sobre seu corpo e viu um dos homens com o rosto coberto por uma máscara de caveira. O ladrão segurava uma carabina.

O idoso contou que, mesmo assustado, se levantou e chutou o bandido, que teria reagido com coronhadas em sua cabeça.

Outros três homens invadiram a casa e passaram a agredir a idosa, identificada como Amelia Carpi Szarbo, e as filhas, que estavam em outro quarto.

Ainda segundo o relato, os bandidos deixaram a casa e levaram um telefone celular do idoso.

Ele diz que encontrou sua mulher desacordada no chão. Policiais militares do Corpo de Bombeiros estiveram no endereço e constaram a morte ainda no imóvel.

As filhas do casal foram socorridas e levadas para um pronto-socorro. O idoso também precisou de atendimento médico.

Imagem de câmera de segurança obtida pela polícia mostrou que os criminosos fugiram em um veículo Chevrolet Onix branco.