SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos foi preso suspeito de esfaquear e esquartejar o corpo de um pedreiro em uma casa localizada no bairro Balneário Itaóca, em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

Policiais militares foram acionados pelo Corpo de Bombeiros para uma ocorrência de incêndio na casa da vítima.

No local, os PMs encontraram as chamas contidas pelos bombeiros e o corpo da vítima carbonizado dentro do imóvel. O crime foi registrado na madrugada deste domingo (1º).

O suspeito teria matado a vítima após uma discussão, segundo informações da TV Globo. Imagens registradas por uma câmera de segurança da rua mostram o suspeito fugindo da casa da vítima após o crime.

A Polícia Militar localizou o suspeito na avenida Monteiro Lobato, horas após o crime. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, ele confessou o crime e foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão decretada.

A perícia no local recolheu quatro facas e uma lâmina. O corpo do pedreiro foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal). O caso foi registrado como homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver na Delegacia de Polícia de Mongaguá.