SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma greve de 24 horas, iniciada à meia-noite desta terça-feira (3), paralisa boa parte do transporte público sobre trilhos na cidade de São Paulo.

A paralisação unificada foi convocada contra os planos de privatizações e concessões no metrô, na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e na Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo) pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A greve atinge as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata do metrô.

Na rede ferroviária, a linha 7-rubi opera de Caieiras à estação da Luz e a 11-coral funciona de Guaianases à Luz. As linhas 10-turquesa, 12-safira e 13-jade estão fechadas.

Há Integrações abertas na linha 7-rubi na Barra Funda com a linha 8-diamante; e na linha 11-coral e 7-rubi, na estação Luz, com a linha 4-amarela. As transferências com a linha 3-vermelha, na Barra Funda, e com a linha 1-azul, na Luz, continuam fechadas.

As linhas 4-amarela e 5-liás de metrô, assim como as linhas 8-diamante e 9-esmeralda, devem seguir operando na terça-feira ?as quatro são administradas por empresas concessionárias do grupo CCR.

Decisões na Justiça do Trabalho determinaram, na semana passada, que tanto o Metrô quanto a CPTM funcionem com capacidade total nos horários de pico. Nos demais horários, os funcionários devem garantir 80% do efetivo de funcionários.

Os funcionários pediram na Justiça o direito de substituir a paralisação por um protesto com catracas livres, uma reivindicação histórica da categoria. O TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) recusou essa possibilidade. A juíza Raquel Gabbai de Oliveira, que julgou a ação sobre a greve na CPTM, aceitou o argumento da companhia de que liberar as catracas poderia provocar tumulto e risco de acidentes.

A prefeitura suspendeu o rodízio de veículos na cidade de São Paulo, nesta terça.

A SPTtrans, estatal que administra o transporte público municipal, anunciou que vai manter 100% da frota de ônibus durante todo o dia e não apenas nos horários de pico como ocorre normalmente.

O governo paulista Tarcísio fez uma série de críticas à greve convocada para esta terça-feira (3) por sindicatos de trabalhadores do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp.

Em nota divulgada no fim da tarde desta segunda, a gestão Tarcísio classificou a paralisação como "ilegal e abusiva" e que "torna refém a população que precisa do transporte público", diz o texto.

VEJA COMO ESTÁ A OPERAÇÃO DE CADA LINHA

CPTM

- 7-rubi - Operação parcial (funcionando entre Caieiras a Luz)

- 8-diamante - Funciona normalmente

- 9-esmeralda - Funciona normalmente

- 10-turquesa - Paralisada

- 11-coral - Operação parcial (funcionando entre Guaianases a Luz)

- 12-safira - Paralisada

- 13-jade - Paralisada

Metrô

- 1-azul - Paralisada

- 2-verde - Paralisada

- 3-vermelha - Paralisada

- 4-amarela - Funciona normalmente

- 5-lilás - Funciona normalmente

- 15-prata - Paralisada