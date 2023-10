SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os noivos que perderam mais de cem familiares e amigos em um incêndio em festa de casamento no Iraque falaram que "estão mortos por dentro".

O noivo, chamado Raveen, conta que puxou a esposa Hanee para um lugar seguro após perceber que a decoração do teto estava pegando fogo. Ela machucou a perna durante o tumulto.

Mais de cem convidados da festa não conseguiram escapar e morreram. Hanee perdeu dez parentes, incluindo a mãe o irmão. O casal foi entrevistado pelo canal de TV Sky News.

"É verdade que estamos sentados aqui na sua frente, vivos. Mas, por dentro, estamos mortos. Estamos entorpecidos", disse Raveen.

O noivo diz que eles vão deixar a cidade de Qaraqosh, onde a tragédia aconteceu: "Toda vez que tentamos ter um pouco de felicidade, algo trágico acontece conosco e destrói a felicidade. É melhor irmos embora".

A família do casal está sendo ameaçada. Alguns moradores de Qaragosh estão culpando os noivos pelo incêndio e pela morte dos convidados.

Imagens do casamento mostram o momento em que as chamas se alastram pelo salão.

O vídeo mostra os noivos dançando entre quatro colunas de fogos de artifício quando a decoração do teto começa a pegar fogo. Entretanto, eles não acreditam que os fogos tenham sido a origem do incêndio.

PROPRIETÁRIOS DE SALÃO FORAM PRESOS

Ao todo, 14 pessoas foram presas pelo incêndio. Entre os presos estão os proprietários do local no qual a festa aconteceu.

O salão tinha capacidade para 400 pessoas, mas cerca de 900 estavam no local no momento do incêndio, informou a Defesa Civil.

A estrutura do espaço tinha painéis altamente inflamáveis e contrários às normas de segurança, o que pode ter contribuído para a rápida expansão do incêndio. Também não havia saídas de emergência suficientes.

O prefeito da cidade e o chefe da Defesa Civil local foram demitidos após a tragédia.