SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Encenação de Congresso e governo para liberar verbas, fim da greve em SP, rios se aproximam de seca histórica na Amazônia e outras notícias para começar esta quarta-feira (4).

GOVERNO LULA

Congresso e governo Lula fazem encenação com emendas para direcionar verbas.

Legislativo e Executivo têm comunicação informal, sem a troca de ofícios que antes deixavam expostos acordos políticos na gestão Bolsonaro.

TRANSPORTE PÚBLICO

Trabalhadores encerram greve; metrô, CPTM e Sabesp voltam a funcionar nesta quarta (4). Metroviários chegaram a discutir possibilidade de nova paralisação na próxima semana; três serviços públicos não funcionaram nesta terça.

CONGRESSO NACIONAL

Governo Lula discute projeto de lei que reduz piso da Saúde. Fazenda estuda mudar base de cálculo de verbas, que afetaria emendas e gasto com pessoal; pasta confirma teor da proposta.

FOLHAJUS

Gilmar reage a Pacheco e critica ideia de mandato para ministros do STF. Declaração ocorre após presidente do Senado voltar a defender a tese.

PEC DA ANISTIA

Anistia e pacote eleitoral seguem vivos no Congresso, mas reforma não valerá para 2024. Mudanças teriam que sair do papel até 5ª para vigorar na eleição municipal; apesar disso, PEC da Anistia e reforma de código eleitoral continuam no radar.

CHINA

China e Brasil fecham primeira operação completa em moedas locais. Banco da China anunciou as transações feitas em yuan e real, como projeto piloto, para a Eldorado Brasil, de celulose.

COTIDIANO

Novo passaporte brasileiro começa a ser emitido nesta quarta-feira (3). Documento homenageia fauna e flora de todas as regiões do país e reforça segurança contra fraudes.

PLANETA EM TRANSE

Rios se aproximam de seca histórica em pontos da Amazônia e estiagem se prolongará com chuvas escassas. Em Manaus, nível do rio Negro é o 13º mais baixo em 120 anos de medição, e emergência se espraia por médio e alto rio Solimões.

GOVERNO BIDEN

Presidente da Câmara dos EUA é derrubado do cargo pela 1ª vez na história. Kevin McCarthy se tornou alvo de rebelião de ala radical republicana após impedir uma paralisação do governo no sábado.