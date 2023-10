SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Áreas dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sob alerta de grande perigo para tempestades a partir desta quarta-feira (4), informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As tempestades começarão nesta manhã na região centro-norte dos dois estados, com chuvas acima dos 70 milímetros em um período de 24 horas.

Em Santa Catarina, nove municípios da Região Metropolitana de Florianópolis, do meio-oeste, região central e do Vale do Itajaí tiveram ocorrências relacionadas à chuva nesta quarta.

Entre os municípios com alagamento expressivo estão Curitibanos e Erval Velho, informou o Corpo de Bombeiros Militar de SC.

Há risco de ventos acima dos 100 km/h e de chuva de granizo até o domingo, mas a área de instabilidade vai variar ao longo da semana.

Na quinta-feira (5), o volume das chuvas diminui, concentrando-se no leste de Santa Catarina e em parte do Paraná. Nesse dia, não há previsão de chuva no Rio Grande do Sul.

O tempo instável volta na sexta-feira (6), dia com maior volume de chuvas previstas, segundo o Inmet.

Na sexta e no sábado (7) cerca de 100 milímetros de chuva devem cair entre o norte do Rio Grande do Sul e o leste de Santa Catarina.

A instabilidade "sobe" o mapa e vai se concentrar entre o nordeste de Santa Catarina e o centro-leste do Paraná no domingo (8), com menor intensidade.

A chuva será causada por uma área de baixa pressão atmosférica comada a "ventos de altos níveis", informou o Inmet.

O novo alerta de tempestade ocorre após a passagem de um ciclone que deixou 50 mortos e 8 desaparecidos na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, em setembro.