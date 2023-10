SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como havia sido divulgado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a chuva chegou na tarde desta quarta-feira (4) à capital paulista, fazendo com que todas as regiões do município entrassem em estado de atenção.

"Imagens do radar meteorológico do CGE mostram a chuva oscilando entre leve, moderada e forte, com tendência a atuar de forma generalizada e com potencial para rajadas de vento, alagamentos e queda de granizo. As próximas horas seguem com chuva em toda a cidade, variando de intensidade", divulgou o CGE em seu site.

Apesar do alerta para alagamentos, até as 16h40 não havia pontos alagados na capital, segundo o monitoramento do CGE.

O mês de outubro começou com chuvas acima da média na capital. Segundo o CGE, em apenas quatro dias foram registrados 45,1 milímetros de chuva, quase metade (41,8%) do esperado para o mês de outubro. Também há previsão de temporal e instabilidade nos próximos dias para outras regiões do estado.

A previsão para esta quinta-feira (5) é de tempo instável na capital e na Grande São Paulo, com potencial para pancadas de chuva intercaladas com períodos de melhoria, informa o CGE. O sol vai aparecer entre as nuvens, dando a sensação de tempo abafado. O dia vai terminar com céu encoberto, temperatura em declínio e chuviscos. Os termômetros oscilam entre 17°C e 26°C.

Ainda segundo o instituto, na sexta-feira (6), o sol aparece entre nuvens pela manhã e faz calor. Entre o meio e o fim da tarde, o calor gera áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas e de curta duração. Os termômetros oscilam entre a mínima de 18°C ao amanhecer e a máxima de 29°C à tarde.