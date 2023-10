SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como havia sido divulgado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a chuva chegou na tarde desta quarta-feira (4) à capital paulista, fazendo com que todas as regiões do município entrassem em estado de atenção. Condição que permaneceu até as 18h04, quando passou para estado de observação.

"Imagens do radar meteorológico do CGE mostram a chuva oscilando entre leve, moderada e forte, com tendência a atuar de forma generalizada e com potencial para rajadas de vento, alagamentos e queda de granizo. As próximas horas seguem com chuva em toda a cidade, variando de intensidade", divulgou o CGE em seu site.

Às 18h, o CGE apontava apenas um ponto de alagamento transitável na cidade, na avenida SC Corinthians Paulista, em Itaquera. Um outro, na Mooca, havia enchido de água, mas já estava normalizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 17h30 a chuva havia provocado um desabamento sem vítima e 27 quedas de árvores na região metropolitana.

O mês de outubro começou com chuvas acima da média na capital. Segundo o CGE, em apenas quatro dias foram registrados 45,1 milímetros de chuva, quase metade (41,8%) do esperado para o mês de outubro. Também há previsão de temporal e instabilidade nos próximos dias para outras regiões do estado.

Para os próximos dias, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê tempestades de até 100 mm da região sul de Mato Grosso do Sul, passando pela região central do estado de São Paulo, pela região metropolitana até o litoral norte.

A previsão para esta quinta-feira (5) é de tempo instável na capital e na Grande São Paulo, com potencial para pancadas de chuva intercaladas com períodos de melhoria, informa o CGE. O sol vai aparecer entre as nuvens, dando a sensação de tempo abafado. O dia vai terminar com céu encoberto, temperatura em declínio e chuviscos. Os termômetros oscilam entre 17°C e 26°C.

Ainda segundo o instituto, na sexta-feira (6), o sol aparece entre nuvens pela manhã e faz calor. Entre o meio e o fim da tarde, o calor gera áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas e de curta duração. Os termômetros oscilam entre a mínima de 18°C ao amanhecer e a máxima de 29°C à tarde.