SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Focos de conflito entre STF e Congresso, Senado autoriza governo a gastar menos com saúde, Copa de 2030 será em seis países e outras notícias para começar esta quinta-feira (5).

STF X CONGRESSO

Lira cobra limites ao STF, Senado inicia ofensiva contra tribunal e Barroso reage. Comissão aprova, em menos de 1 minuto, PEC que limita decisões individuais; presidente do Supremo diz que não é hora de mudanças.

PLANETA EM TRANSE

Seca severa é usada para pressão por BR-319 na Amazônia, e governo Lula cria grupo de trabalho. Vice-presidente esteve em Manaus para acompanhamento da estiagem e disse que grupo foi criado para permitir avanço do licenciamento; análise será técnica, diz Marina.

PEC DOS PRECATÓRIOS

Tebet diz que proposta da Fazenda para precatórios 'não é decisão de governo'. Planejamento discorda de solução dada pela Fazenda de ir ao STF e vai apresentar sugestão própria.

ECONOMIA

Senado autoriza governo a gastar menos com saúde em 2023 e amplia repasse a estados. Projeto foi aprovado sem alterações e vai para sanção da Presidência da República.

CONGRESSO NACIONAL

Mercado de crédito de carbono é aprovado no Senado, com exceção para agronegócio. Texto, que ainda precisa passar pela Câmara, permite ao agro não aderir à legislação e suas obrigações.

Brasil poupa agro e deixa de fora do mercado de carbono setor que mais emite gases.

MORAES

PF indica que empresário atingiu rosto de filho de Moraes em aeroporto de Roma. Análise da Polícia Federal em inquérito sobre o caso reconstitui conduta de brasileiros com família de ministro.

COTIDIANO

Após mais de 27h, linha 9-esmeralda, privatizada, volta a funcionar totalmente. Segundo concessionária, falha no sistema elétrico paralisou a circulação de trens em trecho da linha.

BRASILEIROS EM PORTUGAL

Ação da União Europeia contra vistos especiais de Portugal afeta brasileiros. Autorizações ligadas à cúpula de países lusófonos esbarram em regras de circulação estabelecidas pela Comissão Europeia.

AMÉRICA LATINA

Copa do Mundo de 2030 será disputada em seis países, incluindo Uruguai, Argentina e Paraguai. Edição que marcará os cem anos do torneio terá formato inédito, com jogos em três continentes; sedes serão Marrocos, Espanha e Portugal.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Brasil conquista prata inédita na final por equipes no Mundial de Ginástica. Com destaque para o desempenho da atual campeã mundial Rebeca Andrade, país só ficou atrás dos EUA.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Pastor chama Nossa Senhora Aparecida de 'Satanás fantasiado de azul'. Líder da igreja Vida Nova criticava estátua colocada na entrada de Bastos (SP).

RELACIONAMENTOS

Será que acabou? 6 sinais de que um relacionamento chegou ao fim. Psicólogos apontam possíveis causas de um término e explicam por que nem sempre é fácil identificá-las.

APPLE

Apple pressiona colombiano que ensina como consertar iPhone nas redes sociais. Dono de assistência técnica presente em nove países, Wilmer Becerra criticou acúmulo de lixo eletrônico e monopólio.