SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou a 51 o número de mortos no Rio Grande do Sul após a passagem de um ciclone extratropical pela região Sul do Brasil no início de setembro.

A Defesa Civil do RS informou que 51 pessoas morreram em consequência do ciclone.

Nesta quinta-feira (5) o IGP (Instituto-Geral de Perícias) confirmou a identidade de mais uma vítima. Trata-se de uma mulher localizada no município de Bom Retiro do Sul, no dia 28 de setembro, mas que constava como desaparecida em Lajeado.

Com a identificação, o número de desaparecidos caiu para sete, sendo três em Muçum, e uma pessoa em cada uma das seguintes cidades: Arroio do Meio, Encantado, Lajeado e Roca Sales.

VEJA O BALANÇO COMPLETO DA DEFESA CIVIL DO RS

Bom Retiro do Sul: 2

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 13

Santa Tereza: 1

São Valentim do Sul: 1

Municípios afetados: 108

Desabrigados registrados: 5.216

Desabrigados no momento: 418

Desalojados: 22.283

Afetados: 404.659

Feridos: 943

TORNADO CAUSA DESTRUIÇÃO NO PARANÁ E SC FICA EM ALERTA

Um tornado atingiu o município de Cascavel, no oeste do Paraná, nesta quarta-feira (4). Os ventos chegaram a derrubar o telhado de um posto de combustíveis, e foram registradas quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia elétrica.

Em Santa Catarina, temporais causaram alagamentos e deslizamentos. As fortes chuvas atigiram 12 cidades no Estado, superando 200 milímetros e atingindo várias cidades entre o Meio-Oeste e o Nordeste do Estado, segundo boletins de clima.

A MetSul Meteorologia alerta que a situação deve piorar em Santa Catarina nos próximos dias. "O tempo segue instável com chuva e garoa ainda em parte do estado nesta quinta-feira (5), mas os volumes serão menores que os de hoje", informou o órgão.

A previsão é de que na sexta-feira (6) e no fim de semana deve voltar a chover intensamente em várias regiões catarinenses.