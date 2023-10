SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma falha na estação Primavera-Interlagos, da linha 9-esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), fez com que passageiros desembarcassem nos trilhos. Este foi o terceiro dia seguido de falhas na linha privada.

Um passageiro relatou à reportagem que houve uma queda de energia no trem na altura da estação Primavera-Interlagos, no sentido Grajaú. O incidente ocorreu aproximadamente às 19h desta quinta-feira (5), horário de pico de movimento.

"O trem ficou com tudo fechado por 20 minutos", relatou Emerson Alves, 28 anos, supervisor de marketing que estava no trem na hora da falha.

Pessoas que estavam em vagões próximos à plataforma conseguiram sair normalmente, mas quem estava em vagões do fundo precisou descer à via, disse Alves.

A ViaMobilidade confirmou a falha, mas não deu detalhes dos motivos. A concessionária também apontou que alguns passageiros desceram irregularmente na via.

"Passageiros foram orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) a permanecerem na composição para desembarque em segurança nos dois carros alinhados em plataforma, porém alguns abriram as portas e desembarcaram na via", afirmou a ViaMobilidade em nota.

A CPTM e a ViaMobilidade afirmam que os trens circulam "com velocidade reduzida" e maiores intervalos de parada. "Técnicos da ViaMobilidade atuam para normalizar a operação", a concessionária.

PRESSÃO SOBRE LINHA PRIVADA AUMENTA APÓS GREVE

A mesma linha 9-esmeralda ficou 27 horas com falhas na circulação de trens por uma falha no sistema elétrico. O Ministério Público de SP apura se houve falha da concessionária ou algum tipo de sabotagem ao trem. Um ofício também será entregue ao delegado Pablo Baccin, que investiga o caso.

A linha foi elogiada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na terça-feira (3), quando o Metrô, a CPTM e a Sabesp entraram em greve contra os planos de privatização dos serviços de transporte e água em São Paulo.

Levantamento feito pela reportagem mostrou que a linha 9-esmeralda lidera o ranking de falhas entre as linhas privatizadas. Desde janeiro de 2023, foram registradas 23 falhas só neste ramal.

POSSÍVEL NOVA GREVE

Nesta quinta, o Sindicato dos Metroviários realiza uma nova assembleia para decidir sobre uma possível nova greve na próxima semana. A decisão da categoria deve sair até o fim da noite.

A categoria não informou se a CPTM e a Sabesp também se mobilizam para a possibilidade de uma nova paralisação conjunta.

Eles exigem do governo de Tarcísio de Freitas a derrubada de um pregão de terceirização dos atendimentos do Metrô, marcado para o dia 10 de outubro.

Os metroviários também dizem que aceitam não entrar em greve se o governador acatar à catraca livre no dia da paralisação -se ela for aprovada. Questionado sobre o tema, Tarcísio afirmou, na terça-feira (3), que não é permitido pela Justiça liberar a população do pagamento das tarifas.