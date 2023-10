SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas agências bancárias foram alvos de criminosos na cidade de Salesópolis (a cerca de 100 km de São Paulo), na madrugada desta sexta-feira (6). Eles explodiram caixas eletrônicos de agências da Caixa Econômica Federal e do Santander e fugiram com dinheiro.

Não houve feridos na ação e ninguém foi preso até o momento. O valor levado não foi divulgado.

As agências ficaram destruídas com a força dos explosivos. Restos de materiais e estilhaços ficaram espalhados na via.

As agências bancárias ficam na rua Antônio Aranha, no centro de Salesópolis. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados via Copom por volta das 2h30, depois que um militar que estava em uma base, a cerca de 100 metros do local do ataque, escutou barulhos de explosões.

De acordo com a PM, os criminosos estavam com armas longas quando invadiram as agências, que ficam praticamente de frente uma para a outra.

Um dos veículos utilizados pelos criminosos, um Mitsubishi Outlander, foi abandonado após ser danificado durante a explosão de uma das agências, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O ataque deixou um rastro de destruição nas duas agências e assustou os moradores da cidade.

Ainda segundo a SSP, os assaltantes fugiram com o dinheiro em três veículos e duas motos.

A ocorrência ainda está sendo registrada na delegacia do município. A perícia está trabalhando no local.

A Caixa afirmou que colabora com a Polícia Federal e demais órgãos da segurança pública nas investigações do crime. Segundo o banco, todas as informações sobre crimes em suas unidades são sigilosas.

A agência de Salesópolis ficará fechada para realização de perícia e avaliação dos danos sofridos. Não há definição de quando ocorrerá a reabertura.

O Santander foi procurado, mas não respondeu aos questionamentos até esta publicação.