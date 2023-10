SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O show de Maiara e Maraísa em Palmas foi interrompido por tiros na madrugada desta sexta-feira (6).

O tiroteio aconteceu na festa de 35 anos do Tocantins. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, um policial de folga se envolveu numa discussão com dois outros homens, quando um deles tomou sua arma e atirou contra o agente. Um adolescente que estava no local foi baleado na cabeça e morreu.

O policial passa por cirurgia após ser atingido com um tiro na costela e outro no quadril. Ele se encontra no Hospital Geral de Palmas. Além dele, um casal foi ferido com um tiro de raspão, mas ambos estão bem.

Maiara e Maraísa precisaram ser retiradas do palco por volta das 3h: "Uma festa linda para celebrar, mas infelizmente a cena de violência e uso de arma de fogo se repetiu, colocando milhares de pessoas em risco", diz a dupla em nota.

Esse é o terceiro show da dupla interrompido por tiros no último ano. Em março, um homem foi baleado por um policial na plateia de um show no Rio de Janeiro, e em dezembro do ano passado dois policiais militares trocaram tiros durante uma apresentação das gêmeas em Juara (MT).

É muito triste presenciar cenas como essas. Um risco para quem está trabalhando, como nós e nossa equipe, e principalmente, para as pessoas que saíram de casa para se divertir e ficam tão vulneráveis.

Maiara e Maraísa

O caso é investigado na DHPP (1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa). Equipes da delegacia e da perícia técnica já estiveram no local para analisar a cena. Até agora, o autor dos disparos não foi identificado.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o tumulto no local. "Foram muitos momentos como esse. As pessoas estavam amedrontadas, perdidas e confusas. Foi um terror isso daí", relatou Danel Lélis, que estava na plateia.