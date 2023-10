RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "É Círio outra vez", ecoou o grito de fé pelas ruas de Belém durante o traslado da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, nesta sexta-feira (6). O percurso teve início às 8h, na Basílica Santuário de Nazaré, quando a imagem deixou a igreja.

A romaria oficial do Círio de Nazaré, considerada a maior festa religiosa do Brasil, reúne todo ano romeiros, promesseiros e fiéis não só do Pará mas também de outras regiões do país e do exterior.

Neste ano, a expectativa é que mais de 2,5 milhões de fiéis acompanhem as procissões, segundo a Segup (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará).

Da janela de casa, a administradora Michelly Cristiny Cintra Ribeiro, 37, viu a imagem peregrina sendo acompanhada por centenas de romeiros.

"É uma energia muito forte. Não tem como não se emocionar vendo a demonstração da fé das pessoas, seja para pedir ou agradecer por alguma promessa atendida, toca nosso coração. É se doar ao próximo e entender que a oração, o respeito e a admiração superam qualquer dificuldade ou distância", afirmou.

Ela e o marido Rubens moram no Pará há nove anos. "Significa um momento de união, amor, renovação de fé e esperança para nossa família", disse Michelly.

Nesta sexta (6), a santa percorre Ananindeua e Marituba, cidades da Grande Belém. Nesse percurso, a imagem peregrina é levada em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal por 50 quilômetros. Essa é a mais longa das 14 procissões que compõe a quadra nazarena.

Por todo o trajeto, é possível ver pessoas de joelhos, carregando cruzes e outros objetos ligados às promessas realizadas ou às bênçãos alcançadas. Outras decoram suas casas no percurso da romaria e aguardam nas calçadas por onde a santa passa.

Segundo estimativas oficiais, o número de turistas para a celebração neste ano deve ser maior que o número dos que compareceram à edição de 2022. O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) aponta que haverá, aproximadamente, a chegada de 80 mil turistas nacionais e internacionais a mais que o ano passado.

A primeira celebração do Círio de Nazaré aconteceu na tarde de 8 de setembro de 1793. Em 1854, passou a ser celebrado no período da manhã e, desde 1901, no segundo domingo do mês de outubro.

MANTO SAGRADO

Um dos símbolos mais aguardados pelos fiéis é a apresentação do manto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A peça deste ano foi exibida pela primeira vez nesta quinta-feira (5) durante cerimônia na Basílica Santuário.

Os preparativos para a confecção começam no início do ano. Para 2023, foram escolhidos como responsáveis pela criação a estilista Lelé Grello e o artista Odair Mindelo.

O pintor, desenhista e ilustrador Mindelo já trabalhou em outros momentos com o Círio de Nazaré, inclusive em 2016 foi o artista responsável pela arte do Cartaz do Círio daquele ano, entre outros trabalhos e exposições ligados ao Círio.

Grello, por sua vez, já havia confeccionado o manto em outro momento, em 2004, e a ligação com Nossa Senhora é muito forte, tanto que recebeu o nome de Maria de Nazaré, como promessa da mãe.