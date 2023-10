SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Senado usa PEC do quinquênio como instrumento de barganha, Bolsonaro recorre ao STF contra decisão de inegibilidade, ativista iraniana presa ganha Nobel da Paz e outras notícias para começar o sábado (7).

CONGRESSO NACIONAL

Aumento para juízes vira barganha para Senado aprovar proposta contra supersalários.

PEC do quinquênio tem apoio de Pacheco, mas é rejeitada por governo Lula.

VIOLÊNCIA

Polícia encontra corpos de suspeitos de assassinar médicos no Rio.

Cadáveres foram achados em dois pontos da zona oeste; polícia do Rio apura retaliação do Comando Vermelho.

RIO DE JANEIRO

É uma verdadeira máfia, diz Castro sobre crime organizado no RJ.

Governador afirma que motivação política para assassinato de três médicos está descartada e promete punição a quem matou suspeitos.

COTIDIANO

Ministério da Saúde chama de 'inapropriada' dança de funk em evento do governo.

Pasta diz que vai adotar medidas para que não aconteça novamente; oposição usa caso para criticar governo Lula (PT).

MERCADO

'Não chamei a Uber para vir, não vou falar para ir', afirma ministro.

Luiz Marinho diz que empresa não irá embora do Brasil após regulamentação do trabalho por aplicativos.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Ex-braço direito de Torres cita pressão para ligar PT a facções criminosas no 2º turno.

Anotação encontrada no celular de Marília Ferreira descreve mobilização do Ministério da Justiça e preocupação com Nordeste.

TSE

Bolsonaro recorre ao STF contra decisão no TSE que o deixou inelegível.

Defesa questiona inclusão da 'minuta do golpe' em ação sobre reunião com embaixadores.

MUNDO

Marqueteiros de Lula usam experiência com 'estética fálica' de Bolsonaro para barrar Milei.

Publicitários ligados ao PT ajudam peronismo em meio à popularização de símbolos como motosserras entre argentinos.

TODAS

Nobel da Paz vai para ativista de direitos humanos iraniana presa em Teerã.

Narges Mohammadi, 51, cumpre pena por 'propaganda contra o Estado' e difamação e enfrenta o regime há décadas.