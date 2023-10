Parentes e amigos do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), José Carlos Moreira Alves, estão se despedindo do ex-presidente da Suprema Corte, cujo corpo está sendo velado no Salão Branco do STF, em Brasília.

Moreira Alves faleceu nesta sexta-feira (6). Ele tinha 90 anos de idade e estava internado em um hospital particular da capital federal desde o último dia 23. A falência múltipla dos órgãos foi apontada como causa da morte.

O velório começou às 10 horas e se estenderá até às 15 horas. O sepultamento ocorrerá às 16h30, no Cemitério Campo da Esperança, no túmulo da família do ministro aposentado.

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, chegou ao velório perto de meio-dia. Ele estava em São Paulo, de onde viajaria, a trabalho, para o exterior, mas decidiu retornar a Brasília ao saber da morte de Moreira Alves.

"O ministro viveu uma vida completa no Direito. Ocupou todas as posições possíveis e foi uma pessoa destacada em um momento político muito relevante", comentou Barroso, classificando Moreira Alves como uma das maiores lideranças que o tribunal já teve.

Moreira Alves ocupou o cargo de Procurador-geral da República entre os anos de 1972 e 1975. Em junho de 1975, foi nomeado para o STF pelo então presidente Ernesto Geisel.

Entre os atos mais célebres de Moreira Alves, nos 28 anos em que ocupou o cargo de ministro do STF, está a declaração de abertura da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988.

"Ainda hoje me lembro bem do discurso de instalação da Constituinte", acrescentou Barroso ao afirmar que, embora afável, Moreira Alves era um debatedor vigoroso, em um tempo "em que as pessoas podiam divergir sem perder a compostura, a gentileza e a educação. Um tempo que certamente voltará", desejou o presidente da Corte.

O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin; a procuradora-geral da República interina, Elizeta Ramos, e os ex-procuradores-gerais, Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, Roberto Gurgel e Raquel Dodge, além de personalidades do meio jurídico, também compareceram ao velório para homenagear a memória de Moreira Alves.

Justiça | Moreira Alves | Obituário | presidente STF | velado STF