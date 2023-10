Felipe Gustavo faturou o título da etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS), em Sydney (Austrália), na madrugada deste sábado (07). Esse foi o primeiro título do brasileiro em uma disputa nesse nível.

Com o somatório de 35.4 pontos, o brasileiro superou os americanos Dashawn Jordan, vice, e Nyjah Houstoun, terceiro colocado. Entre as mulheres, Rayssa Leal ficou com a prata. O ouro ficou com a anfitriã Chloe Covell.

A final do circuito será disputada em São Paulo nos dias 2 e 3 de dezembro no Ginásio do Ibirapuera.

FELIPE GUSTAVO N°1 NA SLS ????????



Felipe Gustavo ???????? brilha nas finais e conquista seu primeiro título na SLS, em Sydney ????????



Na sua última manobra, Gustavo crava e garante a 1º posição somando 35.4 pontos na final ????



???????? Felipe Gustavo - 35.4

???????? Dashawn Jordan - 35.0

???????? Nyjah Huston… pic.twitter.com/s0CIuQyijn — Time Brasil (@timebrasil) October 7, 2023

Tags:

australiana da SLS | Campeão | Esportes | Felipe Gustavo | Liga Mundial de Skate Street