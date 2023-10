RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fiéis encheram as ruas de Belém para acompanhar a procissão do Círio de Nazaré, no Pará. A expectativa é de que 2 milhões participem da festa religiosa neste domingo (8), segundo projeção do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

A procissão começou cedo, após a missa das 6h na Catedral Metropolitana de Belém, realizada por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano da capital paraense. Depois da cerimônia, deu-se início ao cortejo da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que seguirá até a praça do Santuário.

O percurso tem cerca de 3,6 quilômetros e passa pela Basílica Santuário, construída no local onde, conforme conta a tradição, a imagem da santa foi encontrada em 1700.

A romaria oficial do Círio de Nazaré, considerada a maior festa religiosa do Brasil, reúne todo ano romeiros, promesseiros e fiéis paraenses e de outras regiões do país e do exterior.

Segundo o governo do Pará, a Transladação, que acontece na véspera da principal procissão do Círio, reuniu 1,5 milhão devotos neste sábado (7). Conhecida como Procissão das Luzes, a cerimônia faz o trajeto inverso do percorrido na manhã de domingo.

A primeira celebração do Círio de Nazaré aconteceu na tarde de 8 de setembro de 1793. Em 1854, passou a ser celebrado no período da manhã e, desde 1901, no segundo domingo do mês de outubro.

Segundo estimativas oficiais, o número de turistas para a celebração neste ano deve superar a edição de 2022. O Dieese estima 80 mil turistas --do Brasil e do exterior-- a mais que no ano passado.

O balanço oficial da procissão será divulgado na segunda-feira (9) pelo governo estadual.

Neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participou do Círio. O petista passou por cirurgia na última semana e ainda está em fase de recuperação.

Pelo X, o antigo Twitter, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, escreveu:

"Acompanhando de longe as celebrações do Círio de Nazaré, que acontece nesse fim de semana em Belém, e relembrando a emoção de ter vivenciado tão de perto a força de Nossa Senhora de Nazaré. Muito grata à Nazinha pela proteção de seu manto sagrado, que segue conosco nessa caminhada".