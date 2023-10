SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma estátua de Nossa Senhora Aparecida com 50 metros de altura foi inaugurada em Aparecida, no interior de São Paulo, neste sábado (7). A obra começou a ser construída em 2017, mas foi concluída seis anos após o previsto porque chegou a ser barrada por uma decisão judicial.

A escultura do escultor Gilmar Pinna tem 45 metros só de estátua e mais cinco metros de base. O Cristo Redentor, no Rio, tem 30 metros de estátua e oito de pedestal. Ela é feita em aço e custou cerca de R$ 10 milhões.

Ela começou a ser construída em 2017, mas a Justiça proibiu a instalação, em 2019, após ser provocada pela Atea (Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos).

A associação questionou a legalidade de terem sido usados recursos públicos e a suposta doação de áreas do município para a construção de monumentos religiosos.

Em março do ano passado, no entanto, o Tribunal de Justiça revogou a decisão e liberou a conclusão da obra. Para o desembargador Ponte Neto, a cidade tem como principal atividade econômica o turismo religioso e, ao permitir as obras, a prefeitura estaria fomentando a economia municipal.

A estátua foi instalada em um espaço a 3 km da Basílica de Nossa Senhora e pode ser vista a 6 km de distância.

Em entrevista à Folha no ano passado, o escultor disse que a obra era um presente dele para a cidade, fruto de uma promessa que ele fez à santa 38 anos atrás.

"Eu comecei a construção em 2017, tudo com recurso próprio. Em valores atuais já gastei cerca de R$ 8 milhões nela. Mas teve problema na Justiça, fruto de intolerância religiosa. Ficou tudo parado desde 2019 e vandalizaram, roubaram várias partes", diz o artista.