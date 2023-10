RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos dois indígenas foram feridos durante confronto com policiais militares na Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ Xokleng, no vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã deste domingo (8).

Eles tentavam evitar o fechamento da barragem de José Boiteux, que fica na TI, determinada pelo governador Jorginho Mello (PL) para conter as enchentes causadas pelas chuvas que assolam o estado.

O fechamento da barragem, desativada há uma década, foi acordado com o povo xokleng no sábado (7) e seria feito neste domingo. No entanto, os indígenas afirmam que as contrapartidas do governo não foram cumpridas.

O fechamento das comportas ajuda represar parte da água do rio Itajaí-Açu, minimizando assim os alagamentos em Blumenau, principal cidade da região, que já decretou estado de emergência em razão das chuvas.

Ao fechar a barragem, há risco de inundar a terra indígena e deixar as pessoas que vivem lá ilhadas. O governo estadual havia prometido a disponibilização de botes, cestas básicas e outras medidas de segurança para proteger os indígenas em caso de alagamento na região. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, porém, as medidas não foram cumpridas.

O governo foi procurado na tarde deste domingo, mas ainda não se pronunciou sobre a ação dos policiais e o cumprimento das contrapartidas.

Um dos indígenas foi atingido por uma bala de borracha no rosto, acima do olho esquerdo. Já o segundo ferido foi baleado com um tiro de arma de fogo. Eles foram levados para o Hospital Doutor Waldomiro Colautti, em Ibirama, e ainda não há informação do estado de saúde dos dois.

Lideranças indígenas afirmam que outros três xokleng foram feridos no confronto. O ministério afirmou que acompanha o caso. Procurada, a Polícia Militar disse que o confronto foi pontual.

Desde o início da semana, Santa Catarina enfrenta fortes chuvas. São ao menos 120 cidades afetadas pelas cheias, sendo que 54 decretaram estado de emergência.

Devido a situação, Jorginho Mello afirmou que era necessário fechar a barragem de José Boiteux e de Ituporanga, também no vale do Itajaí.

"Temos ali [em José Boiteux] uma questão indígena que vai ser avaliada e atendida, mas a barragem precisa ser fechada neste momento para que tenhamos mais uma alternativa para contenção da água", disse Mello em entrevista à imprensa na noite de sábado.

Após o confronto na terra indígena, o cacique Setembrino Camlem se disse cansado de negociar com o governo já que o que foi acertado nas negociações não foi realizado.

"A partir de hoje a gente não vai assumir mais compromisso com a Defesa Civil. Se eles quiserem levar a cesta básica de novo, levem. Eles querem matar os índios, querem que morram tudo de uma vez", disse o cacique.

O Ministério dos Povos Indígenas informou que acionou a Polícia Federal e a Funai para acompanhar a situação do povo xokleng. A pasta disse ainda que representantes da AGU (Advocacia Geral da União) estavam a caminho da região.

Em nota, o CIMI (Conselho Indígena Missionário) repudiou o confronto na terra indígena e a forma com que o estado está tratando da questão.

"A Barragem Norte foi construída durante o governo militar sobre a terra xokleng com o intuito de diminuir as enchentes do rio Itajaí. Como ainda não foi construído o canal extravasor, com as comportas fechadas, a água poderá verter sobre a taipa da Barragem Norte, o que colocará em risco a sua própria estrutura", disse o conselho em nota.

O CIMI ainda questiona se o estado de Santa Catarina possui laudo técnico que atesta a segurança da operação de fechamento das comportas.

USAM DUAS MORTES NO ESTADO

Desde o início da semana, a Defesa Civil de Santa Catarina registrou duas mortes em decorrência dos temporais. Uma em Palmeira, na serra de Santa Catarina, e outra na cidade de Rio do Oeste.

Os municípios mais prejudicados estão localizados nas regiões do vale do Itajaí, Planalto Norte, Oeste e em áreas de divisa com o Rio Grande do Sul.

A pasta afirmou que, pelo volume acumulado de chuva no fim de semana, há registros de rios com enxurradas e inundações em Santa Catarina. Na madrugada de domingo, houve alerta para inundação do rio Uruguai, podendo atingir de 12 a 13 metros do município de Itapiranga, no extremo oeste Catarinense.

Outros municípios afetados pela cheia do rio Uruguai são Barra do Guarita, Iraí e Porto Mauá, que estão recebendo maior aporte de águas tanto do rio como dos demais afluentes do estado.

Houve também alerta para inundações na Bacia do Rio do Peixe no Meio-Oeste, Bacia do Rio Negro no Planalto Norte, Bacia do Rio Itajaí, Cubatão na Grande Florianópolis, todas as bacias do Litoral Sul e áreas do Planalto Sul.

O estado informou que há uma força tarefa acompanhando as ocorrências das chuvas, com o Exército e o Corpo de Bombeiros prontos para atuar no resgate de vítimas. Em razão dos deslizamentos de terra e alagamentos, dezenas de estradas estão interditadas.