SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Participante da Batalha do Lip Sync do Domingão com Huck (Globo) deste domingo (08), João Augusto Liberato se emocionou após homenagear o pai e chorou.

O jovem dublou "Meu Pintinho Amarelinho" e fez uma apresentação do grupo KLB, como se estivesse no Domingo Legal (SBT).

"Luciano, foi muito difícil. Até hoje é difícil assistir vídeos do meu pai, tive que ver vários. É muito difícil, muita emoção, muita tristeza, muita saudade lembrar do meu pai. Só quero agradecer a oportunidade que você me deu de honrar ele", disse João, chorando.

O filho de Gugu recebeu um abraço do apresentador Luciano Huck. "Obrigado, de coração. Receba o abraço de todo mundo".

Na sequência, ele recebeu uma mensagem de sua mãe, Rose Miriam, logo após também ouvir recados da tia, Aparecida Liberato, e de sua vó.

Rose disse acreditar que o filho será um grande comunicador, como o pai. "Luciano, gostaria de te agradecer pelo convite que vc fez ao meu filho. Filho, é uma honra imensa pra mamãe estar aqui. Desde pequeno que a mamãe sabe que você seguiria essa trajetória da comunicação. Você será um grande apresentador, como foi o papai. Ele foi amado por todos os brasileiros. Você será assim também, te desejo tudo de bom".

João se declarou à mãe. "Te amo, mãe, te amo muito".