SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a chuva forte que atinge a cidade de São Paulo neste domingo (8), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura decretou estado de atenção para alagamentos.

A cidade apresentava nove pontos de alagamentos por volta das 21h30.

Cinco desses pontos de alagamento estavam na zona norte, em bairros como Casa Verde (avenida Ordem e Progresso e rua Samarita), Vila Maria (travessa Antonio Balzano) e Santana (avenida 23 de Maio e rua Formosa).

Na região central, há registros de alagamentos na avenida Prestes Maia, na altura do túnel João Paulo 2º, e na rua Manoel Dutra.

Os outros dois pontos, conforme o CGE, concentravam-se na avenida Alcântara Machado, na Mooca (zona leste), e na rua Presidente Batista Pereira, no Ipiranga (zona sul).

Nas redes sociais, internautas postaram vídeos e fotos de ruas tomadas pela água, como a via em frente ao Espaço Unimed, na Barra Funda. O CGE, contudo, não registrava nenhum ponto de alagamento na região.

Segundo o CGE, as próximas horas terão chuvas de intensidade moderada a forte, com chances de rajadas de vento, granizo e mais alagamentos. Há também alertas de transbordamento de rios e córregos.

O CGE orienta os moradores a evitarem ruas alagadas. Também é recomendado manter distância da rede elétrica.

Em caso de dúvidas sobre as ruas bloqueadas, é possível pedir informações por meio do telefone 156 ou no site da CET (Companhia de Engenharia de Trafego).

O Corpo de Bombeiros não havia registrado nenhuma ocorrência até as 21h30 deste domingo.