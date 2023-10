SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel encontra 260 corpos em rave, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva conquistam mais medalhas para o Brasil e outras notícias para começar esta segunda-feira (9).

MUNDO

Israel encontra 260 corpos em local de rave após ataques terroristas do Hamas. Três brasileiros estão desaparecidos, segundo o Itamaraty; total de vítimas do conflito passa de 1.100.

GINÁSTICA

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva levam prata e bronze em Mundial. Esta é a primeira vez que duas brasileiras dividem o mesmo pódio num aparelho.

NOBEL DE ECONOMIA

A americana Claudia Goldin, 77, venceu o Nobel de Economia de 2023 por pesquisa sobre as mulheres no mercado de trabalho. O anúncio foi feito nesta segunda pela Real Academia Sueca de Ciências.

ELEIÇÕES 2024

Eleição de 2024 indica bolsonarismo pragmático e disputas na base de Lula. Aliados de presidente e ex-presidente devem se enfrentar, mas sem cenário de polarização entre PT e PL.

INDÍGENAS

Para conter alagamentos, SC fecha a maior barragem do estado após confronto entre PMs e indígenas. Comportas ficam em território do povo xokleng; lideranças afirmam que governo não cumpriu contrapartida proposta para minimizar impacto do alagamento.

MERCADO

Brasil tem a conta de luz que mais pesa no bolso entre 34 países. Aumento da fatia dedicada a subsídios e tributos faz com que energia elétrica nacional seja recordista em comprometimento da renda.

MERCADO

Perfil das fusões e aquisições no Brasil indica melhora no mercado. Advogados envolvidos em grandes negócios no país demonstram otimismo, mas ainda estão cautelosos com cenário desafiador.

DARREN WALKER

'O anti-woke é nova máscara para o racismo', diz presidente da Fundação Ford. Primeiro negro e gay à frente da gigante filantrópica global, Darren Walker diz que Brasil é 'um farol' para o mundo.

COTIDIANO

Procissão do Círio de Nazaré arrasta multidão pelas ruas de Belém (PA). Celebração começou após missa Catedral Metropolitana de Belém, às 6h; cerca de 2 milhões de fiéis são esperados.

COTIDIANO

Estátua de Nossa Senhora Aparecida maior que o Cristo Redentor é inaugurada em SP. Instalada a três quilômetros do Santuário de Aparecida, escultura tem 50 metros de altura.

TELEVISÃO

Faustão afirma estar em reta final de recuperação ao reaparecer na Globo. Ele homenageou o filho, João Guilherme, que participou de quadro no Caldeirão do Huck contra João Augusto, filho de Gugu.

TELEVISÃO

Cantor baiano vira todas as cadeiras no The Voice da Romênia: 'As coisas estão convergindo'. Tenor com formação lírica, Sandro Machado concilia reality show com trabalho em escritório.

MERCADO

Ônibus brasileiro exibido na Bélgica tem massageadores e telas nas poltronas. Marcopolo quer medir interesse do mercado europeu por modelo de R$ 4 milhões.

ETARISMO

Mulheres falam sobre moda e combatem etarismo nas redes sociais. Elas discutirem estereótipos de velhice e incentivam a liberdade de vestir.